¡Cineteca Nacional tendrá funciones gratuitas de documentales y conciertos de estas legendarias bandas!

Julio se vuelve el ‘Mes del Rock’ tras el anuncio de funciones de documentales y conciertos al aire libre por la Cineteca Nacional en la Ciudad de México.

La Cineteca Nacional presentará funciones de documentales y conciertos de bandas legendarias que podrás disfrutar totalmente gratis a partir del miércoles 10 de julio.

Datos importantes que tienes que saber:

El acceso se dará en el orden según vayan llegando las personas hasta cubrir el aforo máximo.

Considera que si se pronostican lluvias y/o llueve en el momento de la función, se podrá suspender y reprogramar otra función.

¿Qué funciones de bandas se presentarán?

Se presentarán documentales de bandas como The Cure, Queen, Black Sabbath, Rolling Stones y Zoé.

Con estas siguientes funciones:

Rolling Stones – Sweet Summer Sun (Hyde Park) | El histórico y triunfal regreso de los Rolling Stones a Hyde Park fue sin duda el acontecimiento del verano.

The Cure – Anniversary Live in Hyde Park

Black Sabbath – The End of the End | The End of the End narra la última gira de la banda que forjó el sonido del metal

Queen – Rock Montreal | Grabado en directo en el Forum de Montreal

The Cure – Curætion-25 From There To Here

Zoé – Panoramas | Una mirada única e introspectiva a una de las principales bandas de rock alternativo en América Latina

Así que si te gusta alguna de estas bandas y quieres disfrutar al aire libre una función especial de ellas, prepárate, aquí puede consultar los horarios de las funciones aquí:

