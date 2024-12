Ciro Gómez Leyva no reconoce a "Mencho" como el autor intelectual de su atentado.

El periodista Ciro Gómez Leyva aclaró que nunca ha reconocido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ni a su líder, Nemesio Oseguera "el Mencho", como los autores intelectuales del atentado que sufrió en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2022.

En su programa de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva precisó que es erróneo afirmar que él ha reconocido al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como responsable de su atentado. A pesar de que ciertos medios de comunicación han informado que testimonios apuntan a dicho grupo criminal como autor del ataque, Gómez Leyva manifestó sus reservas respecto a la veracidad de esos testimonios y destacó inconsistencias en las declaraciones de los implicados, sugiriendo que la narrativa sobre el autor intelectual podría estar sujeta a manipulación.

“Ayer leí un par de notas en lugares distintos tituladas a partir de lo que dije ayer en el programa, como si yo reconociera que el Cártel Jalisco Nueva Generación habría sido el autor intelectual del atentado en mi contra. Eso, con todo respeto para los medios que titularon así sus notas, es incorrecto. Yo qué voy a andar reconociendo eso”, señaló.

Ciro Gómez Leyva aclaró una confusión sobre la columna de Héctor De Mauleón, que afirmaba que los detenidos por el atentado contra un periodista señalaron al CJNG como responsables. Gómez Leyva expresó sus dudas sobre esos testimonios y aseguró que las afirmaciones de que reconocen al Mencho y al CJNG como culpables del atentado no son correctas.

“Decir que yo reconozco que el CJNG dio la orden de atacarme, no es cierto, no solo es impreciso, no es cierto, nunca he aceptado eso”.

El periodista Ciro Gómez Leyva afirmó que quienes intentaron asesinarlo son los mismos que acusan al CJNG de haber ordenado el ataque, y que están coordinados en su versión. Sin embargo, destacó que, a pesar de algunas similitudes, existen muchas contradicciones en sus relatos en comparación con lo que dijeron poco después del atentado del 15 de diciembre.

“Estas personas han dicho que fueron contratadas por alguien cercano al Cártel Jalisco Nueva Generación ¿Qué persona? Pues por ahí hay algunos apodos. ¿Qué tan cercana? No lo sabemos, depende de lo que digan ellos. ¿Qué tan cierto esto? Vaya usted a saber”​.

Dos años después del ataque armado a Gómez Leyva en la CDMX, las causas del incidente aún no se han aclarado. Se han arrestado a 14 personas, entre ellas 'El Bart', el tirador, y 'El Patrón', el supuesto líder del grupo delictivo.

