Claudia Sheinbaum anuncia a Martí Batres como próximo director del ISSSTE

Claudia Sheinbaum, Presidenta electa de México, anunció a un nuevo miembro de su gabinete ampliado: se trata de Martí Batres, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien en el próximo sexenio fungirá como director general del ISSSTE.

En conferencia de prensa, quien será mandataria del país a partir del 1ro octubre próximo anunció que Batres Guadarrama será el encargado de conducir el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

“Nos tenemos mucha confianza, trabajamos desde hace mucho tiempo juntos, y como ustedes saben, en la cuarta transformación no es solamente el cargo, sino las responsabilidades del encargo. Y a Martí le he pedido, y él ha aceptado, un encargo fundamental, que es ser director del ISSSTE. Además de ser director del ISSSTE, lo que le he pedido es que, ya veremos formalmente cómo queda, pero que me ayude también con las tareas del Fovissste”, declaró Sheinbaum Pardo.

Por su parte Martí Batres agradeció el nombramiento y se comprometió a trabajar para fortalecer esta institución de servicio médico.

“Quiero decirles a los trabajadores al servicio del estado que vamos a estar a su servicio, como lo indica nuestra filosofía y como lo indica también la función del ISSSTE, que es una institución al servicio de los trabajadores del Estado”, comentó el actual Jefe de Gobierno de la CDMX.

¿Quién es Martí Batres Guadarrama?

Martí Batres estudió la Licenciatura de Derecho, también es Maestro en Trabajo Social y Doctor en Estudios Latinoamericanos, ocupando algunos cargos en el servicio público como:

Jefede Gobierno de la Ciudad de México: junio de 202 a la fecha

Secretario de Gobierno de la Ciudad de México de julio de 2021 a junio 2023

Senador de la República electo por la Ciudad de México (2018 a 2021)

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México entre 2015-2018

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el periodo 2012-2015

Subsecretario de Gobierno y secretario de Desarrollo Social en el Gobierno del Distrito Federal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Evita robos! Así puedes detectar un cajero automático con trampa