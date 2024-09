Claudia Sheinbaum confirma que vivirá en Palacio Nacional

A unas semanas de que tome el cargo y oficialmente se convierta en la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que vivirá en Palacio Nacional, tal como el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, descartado así la posibilidad de tener la residencia de Los Pinos como su hogar durante el sexenio, así como sucedía en décadas pasadas.

“Sí, voy a vivir en Palacio y ésa es la nota de hoy. Voy a dar espacio al Presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia, ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero (de octubre) o la noche del 30 (de septiembre) al primero o no.

"Pero evidentemente ellos están viviendo ahí, entonces un tiempo voy a seguir viviendo en mi casa, en mi departamento, bueno en el departamento que rento (…) ya avisé a quien nos renta que vamos a dejarlo en diciembre.

“No regresaría a vivir a Los Pinos, evidentemente, y no viviría en el Castillo de Chapultepec”, comentó entre risas Sheinbaum, bajo el contexto de aquellos quien la llaman ‘Claudia Carlota, reina de México’, comentó la morenista.

Sheinbaum no meterá a su familia en la política

Claudia Sheinbaum, quien el próximo 1 de octubre recibirá la banda presidencial para asumir como la primera mandataria en la historia de México, también aprovechó su encuentro con los medios para aclarar que ninguno de sus familiares formará parte de su Gobierno, pues incluso en Palacio Nacional únicamente vivirá con su esposo Jesús María Tarriba Unger.

“Mi esposo no participará, de hecho está por publicar una carta, él trabaja en el Banco de México, en un área de riesgo y de investigación desde hace varios años y va a seguir trabajando ahí. No va a encargarse de nada que tenga que ver con el gobierno, así lo ha decidido él mas que en la parte de apoyarme familiarmente y eventos públicos (...) mis hijos no participan en política, una de mis hijas es filósofa y mi hijo es artista y ellos van a seguir desempeñando sus tareas”, agregó Sheinbaum Pardo.

