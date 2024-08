Claudia Sheinbaum recibe constancia de presidenta electa: “Actuaré con honestidad”

En una ceremonia solemne, el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entregó este jueves a Claudia Sheinbaum su constancia de mayoría como presidenta electa.

El TEPJF mencionó que la exjefa de gobierno obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, lo que representaba el 59.75 por ciento de los sufragios del electorado, cifra que rompe récord en unas eleciones en México.

La magistrada presidenta del Tribunal, Mónica Soto, dijo que los pasados comicios del 2 de junio fueron un reto. Sin embargo, “nada opaca el hecho de que México tiene la primera mujer Presidenta de la nación por voto ciudadano, con su llegada al poder Ejecutivo, México le quita el velo al patriacardo”.

Claudia Sheinbaum recibe constancia

En su oportunidad, Claudia Sheinbaum se alegró de la participación de los mexicanos en la jornada electoral y que al final es el triunfo de todos.

“Nuestro movimiento obtuvo 35 millones de votos, lo que representa el 59-76 por ciento del total de la votación, un hecho inédito e histórica, el pueblo mostró su conciencia histórica y el reconocimiento colectivo de su fuerza e historia. Es la primera vez que una mujer presienta recibe su constancia, no me asumo solo como un triunfo individual, el día de hoy no llego sola, llegamos todas”, detalló.

Por último, la presidenta electa dijo que gobernará para construir la paz y garantizar el bien de todo México, pues en su planes no habrá una guerra contra el narco y que se atenderán los hechos de violencia: “Justicia en el amplio sentido de la palabra significa para todas las personas y justicia igual para el pobre y el rico, el pueblo de México también decidió tener un verdadero sistema de justicia igual para todos y que comprenda la separación del poder económico de la misma justicia. Como primera mujer presidenta de México sepan que actuaré con honestidad y respeto a la independencia de todos los poderes”.

