Cofepris alerta sobre falsificación de medicamentos contra el cáncer

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta en relación con la falsificación y la venta irregular de dos medicamentos destinados al tratamiento del cáncer: Perjeta (pertuzumab) y Tagrisso (osimertinib). Roche, la empresa responsable de Perjeta, ha notificado a Cofepris sobre la comercialización de productos que presentan números de lote y certificados analíticos no autorizados, así como la existencia de lotes falsificados.

Cofepris alertó sobre la venta irregular de productos de Perjeta, de Productos Roche, que incluyen lotes con certificados analíticos no autorizados y la presencia de lotes falsificados.

Los números de lote detectados son: K8567H92 con fecha de caducidad SEP 22 (ya vencida), L3200A27 con fecha de caducidad 01NOV24, H0652H02 con fecha de caducidad JUN 25, H0639B03 con fecha de caducidad 24MAR25 y H0642B02 con fecha de caducidad 09ABR25.

AstraZeneca informó a Cofepris que el lote FJ0327 de Tagrisso (osimertinib) 80 mg no fue fabricado por ellos y que en México no está autorizada su presentación en frasco, lo que hace su comercialización ilegal. Debido a la falta de información sobre las condiciones de fabricación y distribución, no se puede garantizar la seguridad, calidad y eficacia del producto, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Cofepris recomienda a la población abstenerse de adquirir o consumir Perjeta (pertuzumab) solución 420 mg/14 mL (30 mg/mL) y Tagrisso (osimertinib) 80 mg, debido a las características previamente mencionadas. En caso de contar con información sobre su comercialización, se insta a presentar una denuncia sanitaria.

De igual manera se solicita a las personas que hayan tenido reacciones adversas a ciertos productos que lo reporten a farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Para verificar la autenticidad de los medicamentos, se recomienda consultar la página de Registros Sanitarios. Cofepris insta a distribuidores y comercializadores a validar la documentación del registro sanitario antes de adquirir productos y ofrece una Plataforma de Distribuidores Irregulares para verificar el estatus de proveedores. Además, se aconseja a las farmacias comprar solo a distribuidores autorizados y con la documentación legal adecuada.

