Cofepris alerta venta ilegal de vacunas contra el Covid-19 en sitios web

Cofepris alerta venta ilegal de vacunas contra el COVID-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió sobre la venta ilegal en línea de la vacuna BNT162B2 (Comirnaty) contra el Covid-19. Esta alerta se emitió después de que Pfizer Global Security no reconociera el lote 567201 con fecha de caducidad del 26 de enero, ya que no hay registro de su fabricación.

“La alerta sanitaria es emitida derivado de la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien indicó que Pfizer Global Security no reconoció el número de lote 567201 de la vacuna BNT162B2 (Comirnaty) puesto que no existe registro de la fabricación del mismo”, señaló la Cofepris.

La Cofepris, respaldada por la OMS, advirtió sobre los riesgos para la salud relacionados con la venta de vacunas en plataformas web, destacando la falta de información sobre su procedencia y condiciones de conservación, lo que compromete los estándares de calidad. Además, enfatizó que esta práctica es ilegal y puede perjudicar a los pacientes.

La @COFEPRIS lanza #AlertaSanitaria sobre la comercialización ilegal en sitios web de la vacuna BNT162B2 (Comirnaty) para #COVID19. pic.twitter.com/gN8v3cp8eZ — COPRISED (@coprisedoficial) November 20, 2024

“La comercialización ilegal de medicamentos a través de sitios web, incrementa la probabilidad tratarse de insumos falsificados, adulterados, alterados, contaminados o (...) productos introducidos al país de manera ilegal.

La autoridad sanitaria ha emitido recomendaciones para la población y profesionales de la salud, que incluyen: evitar la compra de vacunas y medicamentos en redes sociales o sitios de venta no autorizados, especialmente aquellos que requieren receta médica y se ofrecen a precios inferiores al mercado; no utilizar productos en idiomas distintos al español sin registro sanitario; y no adquirir el producto BNT162B2 con lote 567201 y fecha de caducidad JAN 26. Además, se sugiere reportar cualquier evento adverso relacionado con esta vacuna y adquirir medicamentos solo a través de distribuidores autorizados.

