Colapsa Línea A del Metro; auxilian a usuarios con patrullas y camiones de RTP

Desde la mañana de este viernes 6 de septiembre, la Línea A del Metro colapsó afectando a miles de usuario que buscaban llegar a sus destinos, la mayoría iba rumbo a sus trabajos.

Por medio de la redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció que se estableció servicio provisional de Pantitlán a Guelatao y de La Paz a Santa Martha debido a una revisión del sistema de catenaria, es decir, de los cables aéreo eléctricos que pasan corriente a las unidades.

“No se ofrece servicio de trenes en Acatitla y Peñón Viejo, se coordina el apoyo de usuarios con unidades de la RTP. Personal del sistema labora para restablecer el servicio a la brevedad”, indicó el Metro.

Usuarios buscan llegar a su destino

También por medio de las redes sociales, se mostró el calvario que estaban pasando los pasajeros para poder tomar un camión de RTP y llegar al menos a Pantitlán.

La cantidad de gente rebasó el servicio de apoyo, por lo que elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana empezaron a transportar a los usuarios en las patrullas y camionetas.

También estuvo presente la Policía Bancaria para mantener el orden y brindar el apoyo a toda aquella persona que lo necesitara.

Usuarios de Metro se quejan

El caos que se generó hizo que de inmediato empezaran los reclamos, ya que son constantes los problemas en las Líneas del Metro todos los días.

“Puras fallas con ustedes, siempre tomándonos el pelo y nosotros los usuarios pagando una y otra vez”, “A cientos nos echaron a perder nuestro bono de puntualidad, de nada valió tener cada día 30 minutos de anticipación sólo para ustedes, si nos salen con ching$%&”, “No hay RTP, como siempre el Metro afirma cosas que no son ciertas, no hay servicio de RTP”, y “El peor servicio de Metro es la Línea A, siempre está horrible esa línea”, fueron parte de los reclamos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PELIGRA CONCIERTO DE NATANAEL CANO EN ESTADO QUE BUSCA PROHIBIR LOS NARCOCORRIDOS