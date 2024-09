Peligra concierto de Natanael Cano en estado que busca prohibir los narcocorridos

Natanael Cano se estaría presentando este viernes por la noche en Oaxaca, pero al parecer su concierto no se realizará por un gran detalle por parte de los organizadores.

La regidora de Gobierno y Espectáculos y de Turismo del Municipio de Oaxaca de Juárez informó que ellos no han dado la autorización para el concierto del cantante, pero no por que no quieran sino que los empresarios no tramitaron los permisos para llevar acabo el show en el Estadio Eduardo Vasconcelo.

Oaxaca busca cancelar narcocorridos

Este concierto se sumaría a la cancelación que también tuvo Dani Flow en el mismo estado, pues están promoviendo una ley para prohibir la música reggaeton y los corridos tumbados por su contenido violento y considerar a sus letras machistas.

Aunque hasta el momento no se sabe realmente si el show de Natanael Cano se cancela por falta de permisos porque los boletos se siguen vendiendo, en días anteriores el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, había pedido que los conciertos de estos dos artistas no se llevaran acabo.

"Quien sea, no lo vamos a permitir, he dado instrucciones para que estén muy atentos de que no vayamos a tener algún cantante o algunos cantantes, o grupo que hagan apología de la violencia contra la mujer que también tengan repercusiones con la convivencia pacífica”, expresó el mandatario local.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANUNCIAN NUEVO CORTE DE AGUA EN CDMX ¿CUÁNDO Y EN QUÉ ALCALDÍA?