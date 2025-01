Concierto benéfico 'FireAid': Artistas que estarán para ayudar a los afectados por los incendios de California

El estado de California comienza a reconstruirse a raíz de los incendios mortales que desplazaron cientos de miles de personas y registrara víctimas mortales, algunos de los mayores talentos de Hollywood se están uniendo para apoyarlo.

Live Nation anunció que la gran lista de artistas que se presentarán: Lady Gaga, Billie Eilish y Finneas, Jelly Roll y Green Day como algunos de los cabezas de cartel del concierto benéfico de una noche de FireAid, que tendrá lugar el jueves 30 de enero a las 6 p. m. en Intuit Dome y Kia Forum.

Two venues. One night. Your favorite artists coming together for music & solidarity. Shows start at 6pm. Tickets go on sale January 22nd at noon PST. Donations can be made via the link in our bio. Stay tuned for more artist announcements in the coming days. pic.twitter.com/Q24URQak04

— Live Nation L.A. (@LiveNation_LA) January 16, 2025