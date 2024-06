Conductor del programa Hoy sufre asalto a punta de pistola en la CDMX

La inseguridad es una constante en la Ciudad de México y un ejemplo de ello la vivió un conductor del programa Hoy, de Televisa, quien relató haber sufrido un asalto a punta de pistola.

La víctima es Fer Sagreeb, presentador de 35 años quien señaló que el delito se dio mientras estaba en su coche esperando el verde del semáforo para avanzar.

“Me asaltaron en avenida San Antonio. Eran las cinco o seis de la tarde. Estaba esperando a que el semáforo cambiara a verde. En eso llegaron dos tipos. Uno se puso en la puerta del copiloto y el otro de mi lado.

“Me dijeron que bajara el vidrio y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Gritaban que les diera todo rápido. Les di mi reloj, unos lentes y el celular. Me asusté muchísimo, porque me pidieron que me bajara del coche”, declaró el conductor a la revista TVNotas.

Sagreeb mencionó que las personas que lo asaltaron tuvieron acceso a datos personales así como a sus cuentas del banco, por lo que también perdió dinero.

“Cuando lo iba a hacer decidieron irse. No sé si recibieron una alerta o algo, pero se fueron. Estas personas lograron obtener mi WhatsApp. Se metieron a la cuenta de mi banco y me quitaron dinero.

“En los 15 años que llevo en México, jamás me había pasado algo así. Al llegar a mi casa creí que, tal vez, ya estaba muerto. Viví un momento muy fuerte. No se lo deseo a nadie. No solo me robaron lo material. Me robaron mi paz. ¡Ya no me siento seguro al salir!”, agregó.

