Consuelo Duval revela que su hijo Michel Duval fue discriminado en Hollywood por ser “demasiado guapo”

Michel Duval reveló en una entrevista para Ventaneando que fue rechazado para un proyecto en el extranjero debido a su apariencia física, lo que sorprendió a sus seguidores. Según él, su imagen era considerado "Muy guapo" para el papel, a diferencia de otras producciones.

“Me dijeron prácticamente, en resumen: ‘Es que estás muy guapo’, y dije: ‘Ah, caray, okey’“.

Como era de prever, la situación generó reacciones entre el público.

Consuelo Duval Revela que su Hijo Fue Discriminado en Hollywood

En una reunión con medios, la actriz mexicana Consuelo Duval reveló que su hijo, Michel Duval, fue rechazado para un papel porque lo consideraron "demasiado guapo". Aunque bromeó sobre la situación, la actriz consideró absurda la razón, ya que su hijo se había preparado durante tres meses y estaba capacitado para el papel. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada.

"En uno de los proyectos a los que lo invitaron y ya le tenían todo listo y que se preparó durante tres meses, una semana antes de empezar a grabar, le dijeron que ya no iba en el proyecto porque estaba muy guapo, te lo juro por Dios", dijo Consuelo Duval.

¡#ConsueloDuval revela que su hijo fue DISCRIMINADO por ser MUY GUAPO! Por estos motivos NO le dieron el papel para un personaje #DePrimeraManohttps://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/33vTCAyhHK — De Primera Mano (@deprimeramano) January 14, 2025



La actriz, aunque se lo tomó con humor, consideró absurdo el motivo y destacó que su hijo es un gran actor, sugiriendo que podría tratarse de un caso de discriminación.

"Entonces dije: 'Que no mam**', o sea, si está muy guapo, pero es un gran actor y puede hacer lo que sea necesario para no verse tan guapo, pero que le digan que no lo hacen en un proyecto porque está muy guapo".

