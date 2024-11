Corona Capital 2024: ¿Cómo y desde cuándo pedir el reembolso del dinero que se quedó en la pulsera?

El festival Corona Capital 2024 se celebró del 15 al 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de fans disfrutaron de actuaciones en vivo de destacadas bandas como Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, y Paul McCartney, entre otros.

¿Cuándo puedo pedir el reembolso de la pulsera cashless del Corona Capital?

El Corona Capital 2024 ha anunciado que el proceso para solicitar el reembolso del saldo no utilizado en la pulsera cashless comenzará el 20 de noviembre a las 11 de la mañana y finalizará el 11 de diciembre a las 11:55 de la noche.

Guarda tu pulsera Citibanamex Cashless, porque necesitas el número de folio que está detrás del chip. Luego, entra a la página oficial del festival y crea una cuenta con tus datos (checa las fechas en las políticas de reembolso). Asegúrate de tener suficiente saldo para cubrir el reembolso. Una vez que hayas hecho la solicitud y todo esté en orden, verás el reembolso con el nombre del evento en la fecha que te indicaron.

Es importante ingresar correctamente tus datos personales en el formulario para recibir un reembolso. Si necesitas ayuda, puedes contactar al festival por redes sociales o correo. Si precargaste tu pulsera en línea, el reembolso se procesará automáticamente si el saldo es igual o menor al monto original. Sin embargo, si pierdes tu pulsera con saldo, no podrás reclamar el monto restante, ya que no se permite su cambio o reposición.

¿Qué hago si perdí mi pulsera cashless?

Según lo que dice la página oficial del festival, si perdiste tu pulsera cashless, pero no hay forma de recuperar tu dinero. No se puede cambiar ni reemplazar, así que no podrás reclamar lo que quede en la pulsera.

