Sir Paul McCartney y Jack White cierran con broche de oro el Corona Capital 2024

Probablemente el Corona Capital nunca había tenido una estrella del tamaño de Sir Paul McCartney en sus escenarios. Pero lejos de agrandarse e ir sobrado en la tarima principal, el exmiembro de los Beatles tomó su guitarra y se entregó al público mexicano con un cierre espectacular del festival.

En cuanto las luces se apagaron y el reflector se centró en el también fundador de Wings, el frío de la Ciudad de México quedó de lado por poco más de dos horas. O al menos eso sucedió en el Día 3 de la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A Hard Day's Night dio el pistoletazo para un viaje musical que fue desde la gloriosa era del Cuarteto de Liverpool, pasando por la etapa de lo hecho al lado de su siempre amada Linda McCartney y culminando con un mensaje claro: Sir Paul está más vigente que nunca.

Cerca de 30 canciones -29 para ser exactos- fueron las que entonó McCartney, de 82 años de edad: Let Me Roll It (en homenaje a Jimmy Hendrix), My Valentine, Maybe I'm Amazed, Here Today (para John Lennon), Now and Then (el 'regreso' de los Beatles a la música), Let It Be y Hey Jude, las destacadas de la de por sí memorable lista.

PAUL, HERMANO, YA ERES MEXICANO

Con el amago de marcharse un poco antes de lo esperado, Sir Paul McCartney tomó un respiró a la sombra del Escenario Corona y aguardó un par de minutos para dejar que el público mexicano recuperara el aliento.

Fue en ese punto que el exintegrante de Los Beatles se encarreró y volvió a robarle las notas de sorpresa a los asistentes al Corona Capital 2024: empuñando la bandera tricolor, McCartney ondeó una y otra vez el Lábaro Patrio y gritó sin tapujos: "¡Viva México!".

Pero eso no fue todo, en plena despedida de la CDMX, el miembro de la Orden del Imperio Británico invitó a Jack White, quien momentos antes había hecho lo propio enamorando a CC24, para tocar Golden Slumbers/Carry That Weight/The End y prometer volver a México, uno de sus escenarios favoritos en más de 60 años de carrera musical.

JACK WHITE SE CORONA EN EL CC24

El fundador de los White Stripes, Jack White, tiene un lugar especial con el público mexicano. Pero ese amor no es gratis, el cantautor estadounidense sabe renovarlo y el cierre del Corona Capital 2024 fue el punto máximo del romance con nuestro país.

La furia en la guitarra del originario de Detroit fue equivalente a la entrega de los asistentes al Escenario Vans, quienes con energía cantaron cada una de las piezas de White, hasta la explosión final con la mundialmente conocida Seven Nation Army.

Jack tenía una sorpresa más y al lado de Sir Paul McCartney y St. Vincent, cerraron el mejor día de los tres del CC24, con todo y que Green Day había dejado la vara muy alta desde el viernes.

