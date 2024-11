Paul McCartney ofrece espectacular concierto en CDMX que incluyó show de drones

Simplemente espectacular fue el concierto que ofreció Paul McCartney la noche de ayer martes 12 de noviembre en el Estadio GNP, el cual además de durar tres horas en las que el británico cantó varios de sus grandes éxitos, también contó con un show de drones que maravilló a los cerca de 60 mil espectadores.

El icónico músico británico de 82 años y ex integrante de la banda The Beatles, salió al escenario alrededor de las 9:14 PM y al grito de “¡Hola, México! ¡Qué onda, chilangos!”, comenzó su concierto como parte del Got Back Tour.

Un total de 35 canciones fueron las que interpretó Sir Paul McCartney para el público mexicano, destacando obviamente clásicos de su repertorio como Hey Jude y I've Got A Feeling, Love Me Do y Something.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando a la par de la música, en el cielo apareció un enjambre de drones que formó diferentes figuras, entre ellas el característico logo de McCartney y varios corazones, con los cuales el cantante expresó su amor al público mexicano. “¡Son a toda madre!”, gritó el artista para provocar la emoción de los presentes.

Paul McCartney ofrecerá otro concierto en el mismo Estadio GNP este jueves 14 de noviembre, mientras que el viernes 15 será el encargado de cerrar el festival musical Corona Capital, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Qué onda con el show de drones de Paul McCartney en el Estadio GNP Seguros durante “Let Me Roll It”. Una maravilla. #PaulMcCartney pic.twitter.com/eGrwU5wa9X — SopitasFM (@sopitasfm) November 13, 2024

