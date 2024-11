Paul McCartney en CDMX: Este es el setlist para sus conciertos en el Estadio GNP

Llego el día esperado por miles de aficionados a la música, ya que hoy 12 de noviembre se llevará a cabo el primero de dos conciertos que ofrecerá Paul McCartney en el Estadio GNP de la Ciudad de México y aquí te diremos cuál será su probable setlist con el que deleitará a sus seguidores.

Luego de presentarse en Monterrey, el exintegrante de The Beatles llegará a la CDMX para ofrecer dos presentaciones en solitario, la primera el martes 12 de noviembre y la otra el día 14, mientras que el viernes 15 será el encargado de cerrar el primer día de actividades del festival Corona Capital, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Como parte de su gira Got Back, se espera que Sir Paul McCartney incluya en su setlist para su concierto de esta noche varias de las canciones que se han vuelto éxito a lo largo de los años, y que miles de sus aficionados seguramente cantarán junto a él.

Posible setlist de Paul McCartney

A Hard Day's Night

Junior's Farm

Letting Go

Drive My Car

Got to Get You Into My Life

Come On to Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let 'Em In

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

Now and Then

New

Lady Madonna

Jet

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the Run

Get Back

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

I've Got a Feeling

Birthday

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Helter Skelter

Golden Slumbers

Carry That Weight

The End.

El concierto de Paul McCartney se tiene programado que dé inicio en punto de las 9:00 PM en el Estadio GNP, antes conocido como Foro Sol, el cual está ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Peralta acudirá a terapia psicológica tras abucheos en la premier de Wicked