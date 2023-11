¡Se nos metió una nostalgia en el ojo! Los Beatles lanza su última canción

El nuevo tema de The Beatles, ‘Now and Then’, que se estrena hoy en todas las plataformas digitales, tiene una gran historia detrás. Para este tema, la tecnología juega un papel muy importante para que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr volvieran a estar juntos como antes de separarse en 1970.

¿Cómo nace 'Now and Then'?

Después de que el cuarteto de Liverpool se desintegrara, Lennon radicó en Nueva York y ahí fue donde escribió la canción 'Now and Then', pero nunca la sacó a la luz, ya que solo se quedó en un demo que grabó a piano y voz en su casa.

La producción estuvo guardada por más de 20 años hasta que Yoko Ono les cedió los derechos a los otros tres Beatles, los cuales pensaron en componer la música pues querían integran la voz de John, pero nunca lo pudieron conseguir porque la tecnología no estaba tan avanzada como ahora.

Los Beatles terminan su tarea

La rola continuó guardada y pensaban que nunca la podrían sacar y menos porque en 2001 George Harrison fallecía. Pero fue hasta que salió 'The Beatles: Get Back', hace dos años, que Paul y Ringo vieron que por fin podrían terminar 'Now and Then'.

Los músicos vieron que el director del documental, Peter Jackson, pudo separar los instrumentos de las voces en algunas de las canciones de The Beatles.

Desde ese momento, los dos únicos sobrevivientes de la banda se pusieron a trabar en el proyecto que iniciaron a finales de los 90 y así fue como quedó el tema: Se usó la voz original de Lennon; Harrison grabó la guitarra eléctrica y acústica; Star todavía alcanzó a terminar las baterías, y McCartney se aventó el bajo, guitarra y piano.

Y el resultado fue este:

