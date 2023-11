¡Adiós, Halloween! Mariah Carey se 'descongela' para empezar a celebrar Navidad

Desde los primeros segundos de este 1 de noviembre, Mariah Carey sabe que es su momento de resurgir para empezar con las celebraciones de Navidad, pues el Halloween quedó atrás.

Por eso es que la cantante fue descongelada para traer felicidad a todos los hogares del mundo y su canción 'All I Want For Christmas Is You' suene en todos los reproductores.

Y lo que te contamos no es broma, la también actriz subió un video a sus redes mostrando cómo estaba congelada en espera de esta fecha.

Mariah Carey impregna su magia navideña

“ Es tiempo...”, mencionó mientras personajes de terror rompían los cristales de hielo para que ella salga con un ajustado traje navideño, muy al estilo de Santa Clos.

Luego impregnó su magia en las familias que están bailando su tema en medio de la nieve y regalos.

Aquí te dejamos el video:

'All I Want For Christmas Is You' le da alegrías y... ¡demandas!

El ahora ya clásico tema navideño 'All I Want For Christmas Is You' es parte de la inspiración de Mariah Carey. En 1994 sacó la canción, la cual dice que compuso en un pequeño teclado Casio, pero a penas el año pasado el compositor Andy Stone demandó a la cantante alegando que él había hecho la producción cinco años atrás.

El músico se presentó ante la corte federal de Nueva Orleans y pidió 20 millones de dólares por infracción de derechos de autor y apropiación indebida.

Hasta la fecha el problema no ha sido resuelto, pero sí se puede decir que la canción navideña le ha traído más alegría a la estrella de pop.