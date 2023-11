Corona Capital: La cura con locura; todos somos Robert Smith

El Corona Capital se volvió más oscuro que Ciudad Gótica, pues era el momento de The Cure.

Desde la entrada se podía oler lo gótico de la gente que portaba una playera, una gorra o algún souvenir del grupo. Y hasta los más atrevidos venían caracterizados de Robert Smith.

La mayoría de los asistente venían principalmente para ver a los británicos y nos les importó esperar más de 7 horas para verlos.

El ritual de The Cure apenas empezaba

Para esta ocasión, la agrupación preparó un set de dos horas y media, por lo que empezó con 'Alone', 'Pictures of You', 'High' y 'Lovesong'.

Acto seguido, los fanáticos de The Cure se dejaron conquistar por 'And Nothing Is Forever', 'Fascination Street', 'A Night Like This' hasta llegar a 'A Forest'.

Hagamos una pausa par ir al baño

Cuando Robert Smith estaba por llegar a su veinteaba canción, el escenario se apagó por unos minutos, lo que hizo que la gente aprovechara para ir al baño.

Ya cuando las luces se prendieron de nuevo, Smith regresó y con pocas palabras dijo: "Gracias" y siguió cantando.

Este concierto fue muy exclusivo, porque los éxitos no los soltó desde el principio, The Cure armó un repertorio para fieles seguidores par que escucharan esos temas que pocas veces toca.

Las últimas y nos vamos

Cómo era de esperarse lo mejor de cada grupo viene al final y el tercer día del Corona Capital terminó con 'Lullaby', 'Friday I'm In Love', 'Close to Me', "Why Can't I Be You?', 'Boys Don't Cry, y la más bailada 'Killing an Arab'.

Al final, el Corona Capital logró su objetivo de complacer a todos los gustos en los tres días días de festival donde asistieron más de 240 mil personas.