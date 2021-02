Coronavirus: Islandia regresa a 'la normalidad' tras baja sustancial en casos de Covid-19

Esta semana el gobierno de Islandia inició una reapertura controlada de los bares y la vida nocturna, aunque con limitaciones y manteniendo otras restricciones, debido a la mejora de la situación epidémica con respecto al Coronavirus. Los bares, pub y clubes nocturnos abrirán por primera vez desde octubre, aunque deberán cerrar a las 22:00 horas (como ya ocurre con los restaurantes), habrá limitación de aforo según espacio y los clientes deberán permanecer sentados.

Museos, tiendas y locales de actuación aumentarán su aforo hasta las 150 personas, al igual que los funerales y otros servicios religiosos, siempre que su espacio permita guardar los dos metros de distancia que siguen rigiendo como recomendación general. Los gimnasios, en los que solo estaban permitidas las sesiones de grupos, podrán funcionar ahora con normalidad, y tanto en estos como en los pabellones deportivos podrán usarse de nuevo los vestuarios.

La regla general continuará siendo no obstante que las reuniones públicas, salvo esas excepciones, no podrán superar las 20 personas y se seguirá obligando a usar mascarillas en algunas situaciones. "Todo indica que los esfuerzos por controlar la tercera ola han tenido éxito, aunque el virus no ha sido eliminado y, por lo tanto, debemos proceder con precaución", declaró a la televisión pública Rúv el epidemiologista jefe islandés, Þórólfur Guðnason.

Islandia, que tiene una población de unos 340 mil habitantes, ha registrado una incidencia de 3.3 nuevos casos por cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días (por casi 300 hace tres meses y medio), informaron hoy las autoridades sanitarias, que notificaron además 28 casos activos en el país y 13 pacientes hospitalizados.

La caída del contagio ha convertido a Islandia en el único país que aparece en verde en el último mapa semanal de contagio divulgado el pasado jueves por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC).

Islandia, que obliga desde hace meses a doble test negativo de Covid-19 y cuarentena de cinco días para entrar en el país, ha registrado hasta el momento 6 mil 20 casos y 29 muertes, con una tasa de mortalidad de 8.20, la más baja en Europa.

