Covid-19: Científicos descubrieron una forma de atacar al coronavirus

Se continúa investigando como combatir contra el coronavirus, y académicos de la Universidad de Berna y de la Universidad de Cork, en compañía de científicos de la Universidad Politécnica Federal de Zúrich, encontraron una forma de atacar al Covid-19.

Esta información se reveló a través del estudio ‘Structural basis of ribosomal frameshifting during translation of SARS-CoV-2 RNA genome’, el cual fue publicado por la revista Science.

En este artículo los especialistas apuntan a las interacciones que se producen entre el ribosoma celular y el genoma viral durante el contagio por el Covid-19, hecho que no se había revelado.

“Nuestros resultados proporcionan una descripción mecanicista del cambio de multiplicación que se produce durante la traducción del genoma del SARS-CoV-2 y revelan las características que pueden ser explotados por el virus para controlar con precisión el cálculo de las proteínas virales en diferentes etapas de la infección”, se lee en el artículo.

Esto significa que, si se ataca al coronavirus en su proceso de multiplicación con algunos compuestos, su propagación puede ser frenada dentro del organismo. Los científicos apuntan a que este descubrimiento mejorará el tratamiento en pacientes infectados.

