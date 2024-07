Critican a Luis Miguel por perder la voz tras primer concierto en el Estadio Santiago Bernabéu

Luis Miguel se presentó en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del equipo de futbol Real Madrid, y si bien logró un lleno de casi 50 mil espectadores a los que cautivó con sus mejores éxitos, también hubo quienes lo criticaron por su falta de profesionalismo y hasta por no tener la misma voz de antes.

Durante el primero de sus dos conciertos en la capital de España, el Sol de México reportan que salió casi media hora tarde al escenario, además de que no saludó al público que con entusiasmo lo esperaba en el estadio.

En un video publicado en Twitter, ahora X, desde la cuenta de @mapanero y que se ha hecho viral, se habla de que Luis Miguel apenas dio un concierto de hora y media, en el que mostró problemas para cantar una canción completa.

“Luis Miguel ha perdido la voz. El Bernabéu entregado pero no ha sido capaz de cantar una canción entera. Por no hablar de la falta de empatía al no decir ni hola ni despedirse en condiciones. Hora y media decepcionante excepto 2 o 3 canciones”, se lee en la publicación del video que ya lleva más de 300 mil reproducciones.

Esta publicación generó un sinfín de comentarios, la mayoría defendiendo a Luis Miguel al asegurar que es falso que haya perdido la voz, aunque sin desmentir el resto de aseveraciones.

“Decir que "Luis Miguel ha perdido la voz", con base en el video de un pobre jodido que sólo pudo costear un boleto en los gallineros, me parece sumamente injusto para el Sol”; “Este año lo vi en 3 ocasiones diferentes, primera fila y en ningún concierto dio la talla con las notas altas. Concierto flojo donde el público terminaba cantando”; “Si eso es decepcionar y perder la voz ya quisiera todo mundo. Llenar el Bernabéu no es perder pero ni de relajo”, se lee en redes sociales.

Luis Miguel ha perdido la voz. El Bernabéu entregado pero no ha sido capaz de cantar una canción entera. Por no hablar de la falta de empatía al no decir ni hola ni despedirse en condiciones. Hora y media decepcionante excepto 2 o 3 canciones pic.twitter.com/wxQbQ5VRH8 — M (@mapanero) July 6, 2024

