¿Cuánto dinero ha ganado Mariah Carey con su canción navideña ‘All I Want For Christmas Is You’?

Empieza a acercarse la navidad y con ello también se puede respirar y sentir el espíritu navideño, pues esta fecha es la encargada de reunir a todos los seres queridos en una noche.

Esta festividad está acompañada de diferentes tradiciones y eventos con temática entorno a las fechas decembrinas, y algo que no puede faltar durante estas, son las canciones navideñas y una que podemos escuchar todos los años es una de la cantante Mariah Carey.

El título ‘All I Want For Christmas is You’ ha sido un rotundo éxito durante las temporadas navideñas y es que la podemos escuchar en cualquier parte del mundo, marcando la canción como un himno de la navidad.

Esta canción es interpretada por la talentosa cantante Mariah Carey. La canción fue lanzada en 1994, en ese entonces la canción logró llegar a los primeros lugares de Billboard, sin embargo después de 25 años la canción llegó al primer puesto y se mantuvo así durante cuatro años.

Ahora, cada primero de noviembre la cantante comparte en sus redes el “descongelamiento” de su éxito y así dar paso a otra navidad con esta canción.

¿Cuánto gana Mariah Carey por ‘All I Want For Christmas Is You’?

Con información de la revista Forbes, la cantante ha recaudado más de 60 millones de dólares por las reproducciones que acumuló el tema desde su lanzamiento en 1994.

Y expertos aseguran que cada año esta cifra crece más. Esta cifra solo incluye las puras reproducciones de la canción y la publicidad, descargas, ventas de discos y licencias.

Pero aún no existe un cálculo exacto para determinar cuál es el verdadero ingreso de la cuenta bancaria de Mariah Carey.

