Cuauhtémoc Blanco responde a Graco y Capella: 'Acá está papá, no les tengo miedo'

El gobernador del estado de Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los "narcopolíticos" del estado que, dijo, tratan de destruir su imagen.

El mandatario estatal hizo estas declaraciones y presentó la denuncia después de que se publicase una fotografía de él junto a tres personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico.

"Acá está papá, no les tengo miedo. Muchos cabrones quieren que me vaya, pero no me voy a ir. Muchos narcopolíticos y la política que le ha hecho daño al estado, quiere que me vaya, pero aquí sigo firme. Que les quede clarito: a mí no me van a apantallar, ni amenazar. Por eso el estado está así en pobreza y en delincuencia organizada", declaró Blanco a la entrada de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), órgano perteneciente a la FGR, en la Ciudad de México.

Rodeado de decenas de medios de comunicación, Blanco acudió a presentar la acción legal ante lo que calificó como una "guerra sucia" orquestada en su contra, orquestada por Jesús Alberto Capella Ibarra y Graco Ramirez.

Aunque el gobernador no precisó a quién involucra la denuncia y solo mencionó que contra "quien resulte responsable", dijo que los fiscales (general y de corrupción) de Morelos "son de todo menos autónomos".

Además, dijo que hay jueces, policías, alcaldes y legisladores que han hecho mucho daño al estado y mencionó también al exgobernador de Morelos Graco Ramírez.

"El estado de Morelos está siendo asediado por unos pocos actores políticos del pasado y económicos del presente, pero muy poderosos, con los recursos suficientes para hacer una guerra sucia, intensa y duradera", sentenció.

