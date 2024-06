Cyndi Lauper anuncia su gira de despedida

Cyndi Lauper, de 70 años, se retira de los escenarios con una gira de despedida por Norteamérica titulada 'Girls Just Wanna Have Fun'. La gira comenzará el 18 de octubre en Montreal y recorrerá 23 ciudades, incluyendo Nueva York, Los Ángeles y Chicago. El anuncio coincide con el estreno del documental 'Let the Canary Sing', que seguirá la carrera de la cantante desde sus inicios y se proyectará en Paramount+ en EE.UU. y Canadá a partir de hoy.

Fechas y ciudades de la gira de Cyndi Lauper

18 de octubre - Montreal, QC | Bell Centre

20 de octubre - Toronto, ON | Scotiabank Arena

24 de octubre - Detroit, MI | Fox Theatre

26 de octubre - Boston, MA | MGM Music Hall at Fenway

27 de octubre - Washington, DC | Capital One Arena

30 de octubre - Nueva York, NY | Madison Square Garden

01 de noviembre - Nashville, TN | Bridgestone Arena

03 de noviembre - Columbus, OH | Schottenstein Center

06 de noviembre - Tampa, FL | Amalie Arena

08 de noviembre - Hollywood, FL | Hard Rock Hollywood

10 de noviembre - Atlanta, GA | State Farm Arena

12 de noviembre - Dallas, TX | American Airlines Center

14 de noviembre - Austin, TX | Moody Center

16 de noviembre - Houston, TX | Toyota Center

19 de noviembre - Phoenix, AZ | Footprint Center

20 de noviembre - San Diego, CA | Viejas Arena

23 de noviembre - Los Ángeles, CA | Intuit Dome

24 de noviembre - Palm Desert, CA | Acrisure Arena

26 de noviembre - San Francisco, CA | Chase Center

30 de noviembre - Portland, OR | Moda Center

01 de diciembre - Seattle, WA | Climate Pledge Arena

04 de diciembre - Minneapolis, MN | Target Center

05 de diciembre - Chicago, IL | United Center

Los boletos para la gira estarán en preventa para artistas el martes, seguidos de otras preventas antes de la venta general el viernes a las 10 am en LiveNation.com. Los actos de apertura se revelarán más adelante.

¿Quién es Cyndi Lauper?

Cyndi Lauper es una cantante, compositora y actriz estadounidense que alcanzó gran fama en la década de 1980 con éxitos como "Girls Just Want to Have Fun", "Time After Time" y "True Colors". Su estilo musical distintivo, su personalidad vibrante y su imagen única la convirtieron en un ícono de la cultura pop de los años 80. Además de su carrera musical, Lauper también ha incursionado en la actuación, el activismo y la escritura. Es una figura importante en la historia de la música pop y continúa siendo reconocida y respetada en la industria hasta el día de hoy.

