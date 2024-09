Daniel Bisogno comparte detalles sobre su salud tras su regreso a terapia intensiva: ¿Qué dijo?

Daniel Bisogno ha tenido serios problemas de salud en 2024 tras un trasplante de hígado el 4 de septiembre. Aunque su recuperación inicial fue positiva, ha sido readmitido en terapia intensiva debido a complicaciones. A pesar de haber superado las primeras horas críticas, su estado ha seguido presentando problemas.

¿Qué dijo Daniel Bisogno sobre su estado de salud?

Daniel Bisogno ha salido de la terapia intensiva tras una grave infección bacteriana en la sangre, que se presentó después de su trasplante de hígado a principios de año. Después de dos años de lucha por su salud, hoy, 17 de septiembre de 2024, compartió un emotivo mensaje en el programa "Ventaneando", donde habló sobre su estado de salud y los avances que ha logrado.

El Muñeco comunicó en un mensaje de voz que está mejorando tras haber tenido febrícula, lo que preocupó a su equipo médico. Anunció su traslado a terapia intermedia y que se le están realizando ultrasonidos para monitorear su salud.

"Afortunadamente ya me están haciendo diario los ultrasonidos checando todo absolutamente bacterias virus que todo esté bien afortunadamente todo todo está saliendo con los números los actores se asombran de en mi capacidad de mejoría y velocidad para eso entonces está muy contentos ya ahorita estoy esperando ya que me muevan a al puerto de terapia intermedia”, dijo Daniel Bisogno.

El actor está bajo vigilancia médica y reporta de inmediato cualquier síntoma inusual para evitar complicaciones. Ha destacado la atención oportuna que ha recibido y la actitud del personal médico, lo que ha contribuido a un pronóstico favorable según la patóloga.

"Ya ahorita estoy esperando ya que me muevan al puerto de terapia intermedia. Ya me van a pasar para allá y la idea es vigilar que los antibioticos y todo esté bien aquí unos días”

¿Cuándo saldrá del hospital Daniel Bisogno?

El conductor de "Ventaneando" anunció con optimismo que pronto dejará el hospital, ya que su recuperación avanza favorablemente.

"A más tardar el sábado ya regresarme a mi casa a seguir con la recuperación total, que esto no, no la retrasó, sino hubo cosas que mejoraron porque se dieron cuenta a tiempo, la ventaja aquí fue que todo ha sido a tiempo porque yo no he parado de prestar atención y de avisar cualquier leve síntoma".

Daniel Bisogno comparte una imagen desde el hospital

El conductor de "Ventaneando" publicó un emotivo mensaje en redes sociales para sus hermanos Ivette y Alex Bisogno, y Charly Moreno, con quien ha tenido un vínculo sentimental. En su mensaje, los describió como sus "ángeles" durante sus problemas de salud en 2024,

"Les presento a los ángeles de Dani", escribió en una historia de Instagram.

