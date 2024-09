¡De película! Arath arrebata la salvación y elige a Gala en La Casa de los Famosos

Momentos de película se vivieron en la prueba para arrebatar la salvación entre Agustín Fernández y Arath de la Torre, ya que un golpe de suerte definió todo dentro de La Casa de los Famosos.

El concurso consistía en colocar varios costalitos sobre sobre una mesa en forma de péndulo que se movía de un lado para otro. El modelo logró acertar en todos sus tiros, mientras el actor no daba una.

Y cuando la cosa ya se veía perdida, Arath hizo un tiro que derrumbó de la mesa los costales de Agustín por lo que solo quedan dos arriba, es decir, la cosa estaba empatada.

Ya en la última oportunidad del conductor de ‘Hoy’, tampoco tuvo demasiada habilidad, pero como si se tratara de un milagro hizo que cayera el costalito del argentino, por lo que en automático quedó como ganador.

Arath salva a Gala

Estando todos reunidos en la sala, Arath de la Torre decidió salvar a Gala Montes, dejando de lado a Briggitte y Mario, e incluso él mismo decidió quedarse en la placa, pues quiso recompensar a su compañera por influenciar en la salida de Adrian Marcelo.

"Bueno, México, en esta ocasión estoy muy orgulloso de haber subido a la placa a 'La Liebre', quiero regresarle el favor a alguien que en su momento no se sintió apoyada y, sin embargo, ella tuvo el valor para sacar el tumor de este lugar y hay que saber ayudar cuando uno debe de ayudar. Yo me subo a la placa, porque tengo que ser congruente, porque yo le llamé 'poco hombre' a Sian y en esta ocasión, me subo yo a la placa, para que tú, Gala, sigas cumpliendo tus sueños”, expuso el actor a lo que la actriz agradeció el gesto.

Así que para este domingo Arath, Mario, Briggitte y Sian lucharán para quedarse dentro de La Casa de los Famosos o mejor dicho, la gente decidirá a quién expulsa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NO SALGAS SIN PARAGUAS! PARA LA CDMX Y ESTADO DE MÉXICO SE PREVÉN LLUVIAS FUERTES