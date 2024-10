¿De qué murió el actor Gavin Creel? Broadway se viste de luto

La muerte de Gavin Creel, de 48 años, ha puesto de luto a Broadway, ya que su carrera destacaba dentro del teatro, donde ganó un premio Tony por la obra ‘Hello, Dolly!’.

Su publicista Matt Polk fue quien dio a conocer la noticia, lo que sorprendió al medio artístico, pues a penas en julio pasado le habían detectado un extraño cáncer.

Gavin Creel pierde la batalla al cáncer

Hace dos meses le detectaron un cáncer metastático tipo carcoma que ataca los hueso y el tejido blando del cuerpo, lo que incluye músculos, grasas y nervios.

La enfermedad le pegó muy rápido por lo que sus últimos días los pasó en el hopistal Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, pero los médicos no pudieron hacer mucho por él.

Por eso fue enviado a su casa para que pasará sus últimos días y fue el pasado 30 de septiembre cuando murió rodeado de sus familiares y amigos.

Gavin Creel se especializó en obras clásicas de la Edad de Oro de Broadway, pero también actuó en musicales actuales como en ‘Waitress’, ‘The Book of Mormon’ y ‘Thoroughly Modern Millie’, ‘Hair’ y ‘She Loves Me’, entre otras puestas en escena.

