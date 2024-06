Fallece el actor Armando Silvestre, quien fue amenazado por un presidente de México

Uno de los galanes de la Época de Oro del Cine Mexicano, Armando Silvestre, de 98 años, falleció este día, así lo dio a conocer su parte de su familia.

Por medio de las redes sociales, su sobrina Lorena Silvestre publicó varias imágenes del actor y un moño negro: “Descanse en paz actor Armando Silvestre a sus 98 años”.

¿De que murió el actor Armando Silvestre?

Las causas de su muerte no se dieron a conocer, pero se presume que tenía una úlcera que no podía controlar por su avanzada edad, pero hasta el momento nadie ha confirmado dicho rumor.

Lo que también no se sabe, es dónde murió debido a que vivía en Estados Unidos, pero de pronto viajaba a México, país donde hizo gran parte de su carrera.

Los problemas de faldas de Armando Silvestre

Don Armando Silvestre empezó en la actuación gracias a una tía que lo metió para que hiciera teatro, pero no tardó en entrar en el cine nacional e internacional.

El histrión destacaba por tener un cuerpo atlético que le hizo meterse en varios problemas algunas actrices. En una entrevista reveló que por estar saliendo con la actriz Linda Christian en la década de los 50 el entonces presidente Miguel Alemán Valdés lo amenazó por lo que tuvo que huir a Estados Unidos.

“Tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron: ‘Mire, olvídese de esta persona (Linda)’. Dije: ‘Sí, señor, cómo no’. ¡Qué me iba a poner a discutir con seis guaruras ahí! Y me fui para que ya no me vieran en México”, contó.

Pero también tuvo un romance con Gloria Marín, la novia del cantante Jorge Negrete, quien casi los cacha en plena acción así que se tuvo que esconder en el clóset.

