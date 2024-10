¿De qué murió Johanna Pérez, fisicoculturista panameña?

El mundo del fisicoculturismo está de luto, luego de que se diera a conocer la muerte a los 35 años de edad de Johanna Pérez, conocida por su comunidad como JohaFit, atleta, entrenadora y nutricionista originaria de Panamá.

La noticia del fallecimiento de Johanna Pérez fue compartida en su perfil de Instagram a través de una emotiva publicación acompañada de una fotografía llena de color, invitando a sus seguidores a recordarla con cariño. "El 23 de octubre, nuestra querida Johanna encontró la paz eterna. Su bondad y alegría viven en nuestros corazones. Únete a nosotros en una misa para honrar su hermosa alma este 28 de octubre", expresaba el mensaje.

Además, sus seres queridos hicieron un pedido especial en la publicación: “Te invitamos a venir con ropa de colores, en honor a su espíritu vibrante.” La familia de Johanna desea que quienes asistan lo hagan con atuendos coloridos como un tributo a la energía y alegría que siempre la caracterizaron.

¿De qué murió?

Hasta el momento no se conoce la razón de la muerte de Johanna Pérez, sin embargo se cree que ésta llegó de manera repentina y no fue por una complicación de salud, ya que apenas unos días antes había compartido una publicación en redes sociales por su cumpleaños 35 y no dejó ver que algo malo estuviera pasando.

“Gracias Dios mio por regalarme otro maravilloso y mágico año mas de vida, que venga colmado de amor, salud, ganas, dinero, felicidad, fuerza y paz. Gracias por permitirme vivir cada día haciendo lo que amo, rodeada de seres maravillosos, sumando experiencias increíbles y cumpliendo de a poco todas mis metas”, dice la publicación de una semana antes.

¿Quién era Johanna Pérez?

Johanna fue una figura destacada en el ámbito deportivo de Panamá, dejando su marca en múltiples competencias, incluyendo el prestigioso NPC Worldwide Panamá, donde obtuvo un segundo lugar.

Como pionera en la representación femenina dentro del fisicoculturismo en su país, esta joven atleta dejó un legado duradero en la industria del fitness, inspirando a numerosos seguidores y colegas con su dedicación y pasión.

