¿De qué murió la influencer Sonia Cámara? Esto sabemos

La influencer Sonia Cámara, de 35 años, se hizo famosas cuando empezó compartir su día a día por medio de las redes sociales, contaba desde su labor como enfermera hasta la crianza de sus dos hijos y la relación con su esposo.

Pero su pareja Nfamara Sambu fue dio a conocer la lamentable partida de la creadora de contenido, quien también era conocida como la Mamá de Rizos: “Lo siento me falta todo no tengo palabras”.

Fallece la influencer Sonia Cámara

La española desde hace menos de dos años también empezó a compartir con sus seguidores que padecía una enfermedad que la mantendría muchas veces en el hospital, pero no por eso dejaría de compartir su vida.

Sonia contó que le detectaron un tumor, es decir, tenía cáncer, pero con más ganas empezó a documentar su enfermedad para que sirviera de ejemplo para otras personas, pero su lucha terminó este día, después de que dejó sus tratamientos de quimioterapia y se fue a casa para estar con su familia más tiempo.

Despiden a Sonia Cámara

La Mamá de Rizos, ese apodo que adoptó porque el cabello de sus pequeños hijos es demasiado chino, dejó de publicar contenido desde hace seis días, pero ante la noticia de su muerte, sus seguidores han empezado a llenar sus fotos con frases de bonitos recuerdos hacia ella.

“Te fuiste bailando, riendo. Descansa guerrera, ya no hay dolor. Aquí nos dejas a todos rotos”, “La persona más positiva! Yo veía sus videos durante mi quimio y me preguntaba de dónde salía tanta fortaleza!” y “¡Descansa en paz amiga mía! La persona más pura, sincera y honesta que he conocido en redes”, fueron parte de los mensajes.

