Descubre el transporte en CDMX que te llevará de madrugada después de un concierto

La iniciativa "Ciudad Nocturna", propuesta por la diputada Silvia Sánchez, busca mejorar el transporte público nocturno en términos de seguridad, eficiencia y accesibilidad. Se plantea incluir la movilidad nocturna en la Ley de Movilidad local para abordar la falta de transporte en este horario, lo que limita el derecho a la movilidad de la población.

La diputada destacó que la implementación de un nuevo transporte no solo responde al regreso de los conciertos, sino que también servirá para facilitar el traslado de las personas a sus empleos y garantizar su regreso seguro a casa. Presentó esta iniciativa ante el congreso.

“No podemos permitir que, para un trabajador, por ejemplo, sea arriesgado estar buscando transporte público o que tengan que usar gran parte de su sueldo en transportarse con choferes por aplicación o taxis”. Señaló.

¿Cuándo y cómo se implementará el transporte nocturno?

La Ciudad de México cuenta en la actualidad con el servicio Nochebús, el cual opera de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. y ofrece únicamente siete rutas limitadas. Se propone la implementación de un nuevo sistema de transporte público nocturno que funcionaría de 12:00 a.m. a 6:00 a.m., priorizando rutas hacia la periferia de la ciudad. Este nuevo sistema incluiría medidas de vigilancia a bordo, adecuada iluminación y políticas de protección de género, con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios.

¡La noche debe vivirse sin miedo! y el transporte público nocturno, puede ser un aliado. Por eso, presenté la iniciativa #CiudadNocturna para reconocer a la movilidad nocturna como un derecho fundamental de todas y todos los capitalinos. ¡Gracias a todos los grupos… pic.twitter.com/KIKU4Tw6nV — Silvia Sánchez Barrios (@SilviaSanBarr) October 9, 2024

No se ha establecido una fecha concreta para la implementación de una iniciativa que beneficiaría a aquellos que laboran en horarios nocturnos o que asisten a eventos que concluyen en la madrugada, tales como conciertos y festivales. La diputada Silvia Sánchez subrayó que, a pesar de que la Ciudad de México es dinámica en todos sus aspectos, las políticas públicas frecuentemente desatienden los eventos nocturnos.

¿Cuál es la ruta del Nochebús de la CDMX?

Hasta la fecha, el único servicio de transporte público nocturno disponible en la Ciudad de México es el Nochebús, el cual opera con unidades del trolebús y del RTP para llevar a cabo recorridos en áreas específicas, con un costo de 7 pesos.

Trolebús:

- Central del Norte (Metro Autobuses del Norte) - Central del Sur (Metro Tasqueña)

RTP:

- Aragón - Metro Chapultepec por Avenida 604

- Alameda Oriente - Xochimilco/Bosque de Nativitas

- Toreo - Metro Constitución de 1917

- Centro Comercial Santa Fe - La Villa/Cantera

- Jesús del Monte (Cuajimalpa) - Metro Chapultepec

- Circuito Bicentenario

