Después del anuncio del sorprendente regreso de la banda Oasis, ¿The Smiths busca reunirse?

Después del anuncio del regreso de la legendaria banda Oasis, los hermanos Gallagher, Noel y Liam, las redes sociales y los fanáticos de la banda han llenado las redes con interacciones y las reproducciones de la banda han aumentado.

The Smiths, es otra banda legendaria que lleva años en hiatus, por las diferencias que tienen los miembros de la banda y al parecer continúan…

La disputa que tiene Morrissey, cantante de la banda con Johnny Marr continúan al afirmar que su ex compañero de banda ignoró una "oferta lucrativa" para anunciar un regreso y reformar The Smiths.

Una declaración en el sitio web del cantante Morrissey, titulada "La guerra es vieja, el arte es joven", asegurando un "sí" a la oferta de AEG Entertainment Group, a la oferta de un posible regreso.

Tenía previsto realizar una gira como The Smiths durante todo 2025, pero "Marr ignoró la oferta", afirmó.

El cantante de 65 años, declaró en su sitio web que el promotor "hizo una oferta lucrativa tanto a Morrissey como a Marr para realizar una gira mundial como 'The Smiths' durante 2025".

Morrissey dijo que sí a la oferta pero Marr ignoró la oferta

En 2022, Morrisey rompió su silencio después de años de no dirigirse a su ex compañero con una carta aterradora dirigida a Marr.

En una entrada de blog en su sitio web Morrissey Central, el músico comenzó: "Esto es una petición educada y tranquilamente medida: ¿Podrías dejar de mencionar mi nombre en tus entrevistas?".

"¿Podrías, en cambio, hablar de tu propia carrera, de tus imparables logros como solista y de tu propia música? Si puedes, ¿podrías dejarme al margen?"

"El hecho es que no me conoces. No sabes nada de mi vida, de mis intenciones, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Sin embargo, hablas como si fueras mi psiquiatra personal con acceso constante e ininterrumpido a mis instintos".

Morrissey concluyó: 'Nunca he atacado tu trabajo en solitario ni tu vida en solitario, y he aplaudido abiertamente tu genio durante los días de 'Louder than bombs' y 'Strangeways, here we come', pero siempre te has posicionado como un sujeto al que se puede alquilar una cita cuando la prensa requiere un giro desagradable sobre algo que dije a medias durante el último período glacial, cuando el río Colorado comenzó a excavar el Gran Cañón.

"Por favor, deténganse. Estamos en 2022, no en 1982".

Marr, quien dijo que no hay forma de que él y Morrisey vuelvan a trabajar juntos debido a sus diferencias, respondió desconcertado: "Una 'carta abierta' realmente no ha sido algo común desde 1953. Ahora todo es 'redes sociales'".

