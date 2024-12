Día de los Inocentes 2024: ¿Qué significa y por qué se celebra cada 28 de diciembre?

Como cada 28 de diciembre, en muchos países incluyendo México se celebra el Día de los Santos Inocentes, que lejos de enfocarnos a la verdadera historia que es muy trágica, nos centramos más en hacer bromas de toda índole.

En la actualidad vemos ese día en las redes sociales noticias falsas y absurdas que buscan hacernos reír, pero también se recomienda no pedir dinero porque no te lo regresarán o los chistes no faltarán.

No te dejes sorprender por las bromas este 28 de diciembre / FREEPIK|

¿Por qué es el Día de los Santos Inocentes?

Empecemos por conocer un poco de la historia del Día De los Santos Inocentes, así que viajaremos por el tiempo hasta llegar al año 37 a.C., donde gobernaba el Rey Herodes I, el Grande.

A este personaje le había llegado el rumor que en Belén nacería el Niño Jesús, un nuevo mesías, por lo que temía perder su reino, y como sabía que Los Reyes Magos irían a buscarlo, les encargó que le avisarán de su paradero para matarlo.

Pero ellos no cumplieron su misión, sino todo lo contrario, ayudaron a María y a José con el nacimiento del nuevo ‘rey de los judíos’ y nunca más regresaron con Herodes, y éste montó en cólera porque se burlaron de él y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años.

Y este trágico acontecimiento quedó marcado en la Biblia para llamarle la Matanza de los Santos Inocentes.

No creas en todo lo veas en redes sociales el Día de los Santos Inocentes / FREEPIK|

¿Por qué se celebra el 28 de diciembre?

De acuerdo con la iglesia, la Matanza de los Santos Inocentes ocurrió un 28 de diciembre o al menos en esa fecha decidieron recordar este terrible acontecimiento.

Ya con el paso del tiempo, en la Edad Media, ese recuerdo se fusionó con la celebración francesa ‘La Fiesta de los Locos', donde la gente podría ridiculizar las normas sociales y participar en una risa masiva.

También las personas se vestían de bufones para realizar bromas o contar chistes relacionados con la corona, la iglesia o la misma sociedad y desde entonces el 28 de diciembre se conoce por el día de hacer bromas y que hasta la fecha se sigue celebrando.

Así que no seas una inocente palomita y no te dejes engañar este Día de los Inocentes.

Este Día de los Inocentes no prestes dinero o no te regresarán / FREEPIK|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO FUNCIONA EL BOTÓN DE AYUDA PARA MIGRANTES MEXICANOS DETENIDOS EN EU?