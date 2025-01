Dictarán condena a Donald Trump por el caso de la actriz Stormy Daniels ¿Irá a prisión?

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump se convertirá el próximo 20 de enero en el primer delincuente convicto que ocupará la Casa Blanca.

El juez Juan Merchan ha anunciado este viernes que impondrá la pena al presidente electo el próximo viernes 10 de enero. Esta ha puesto en duda si el presidente llegará a pisar la cárcel después de esta noticia.

Ante esto, el juez ha anticipado que no enviará a la cárcel a Trump, sino que se inclina por una exención incondicional de la condena aunque señaló que no encuentra “ningún impedimento legal para sentenciar” a Trump y que le “correspondía” hacerlo antes de su juramento el 20 de enero.

“Solo con la resolución definitiva de este asunto se servirá a los intereses de la justicia”, argumenta.

“Si bien este tribunal, como cuestión de derecho, no debe tomar ninguna decisión sobre la sentencia antes de dar a las partes y al acusado la oportunidad de ser oídos, parece apropiado en este momento dar a conocer la inclinación del tribunal a no imponer ninguna pena de encarcelamiento, una sentencia autorizada por la condena, pero que el Pueblo [la acusación] admite que ya no ve como una recomendación factible”, sostiene el juez en su resolución de 18 páginas.

“Como tal, en el equilibrio de las consideraciones antes mencionadas, junto con las preocupaciones subyacentes de la doctrina de la inmunidad presidencial, una sentencia de exención incondicional parece ser la solución más viable para garantizar la finalidad y permitir que el acusado persiga sus opciones de apelación”, añade.

El mes pasado, el juez de distrito de Manhattan rechazó que el presidente electo de que se desestimara la condena por el caso Stormy Daniels en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que concede amplia inmunidad a los presidentesen el ejercicio de su cargo.

Después que se había mostrado partidario de congelar el caso mientras Trump fuera presidente y había aplazado indefinidamente la sentencia, finalmente lo que hace es anticiparse a que ocupe el cargo.

¿De qué condenan a Donald Trump?

Donald Trump fue declarado culpable por un jurado popular de 34 delitos de falsificación de cheques, facturas y registros contables.

Trump pretendía ocultar los pagos de 130.000 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels y para que guardase silencio y no perjudicase sus opciones electorales en las presidenciales de 2016.

La falsificación de registros comerciales se castiga con hasta cuatro años de cárcel, aunque las penas por cada uno de los delitos se pueden cumplir de forma simultánea.

En el caso de Trump, podría recibir libertad condicional o reciba una multa, pero en este caso no habrá en principio condiciones para su libertad, según ha sugerido el juez.

La estrategia de defensa de Trump se ha basado en dilatar y retrasar los casos hasta después de las elecciones. Trump ha evitado sentarse en el banquillo en sus otros tres procesos penales, de los cuales se ha librado en la práctica tras ser elegido presidente.



