Diferencias y requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar y Mujeres con Bienestar Edomex

En el Estado de México, las mujeres jefas de familia se ven en la necesidad de optar entre los programas "Mujeres con Bienestar" y "Pensión para el Bienestar de Mujeres Adultas Mayores", dado que no es posible estar registradas en ambos simultáneamente. Cada uno de estos programas proporciona diferentes tipos de apoyo, por lo que resulta fundamental evaluar la situación y los requisitos específicos antes de tomar una decisión.

¿Cuáles son los las diferencias de "Mujeres con Bienestar" y "Pensión para el Bienestar de Mujeres Adultas"

Mujeres con Bienestar Edomex

Ámbito de Aplicación:*Programa estatal exclusivo para mujeres en el Estado de México.

Requisitos de Edad: Dirigido a mujeres de 18 a 64 años que residan en los 125 municipios del Estado de México.

Beneficio Económico: Se otorga un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales.

Las solicitantes deberán cumplir con los criterios de selección y presentar tanto la copia como el original de los siguientes documentos:

a) Acta de nacimiento: original y copia.

b) Identificación oficial vigente: credencial para votar; en caso de no poseerla, se aceptará una constancia domiciliaria expedida por la autoridad local con una vigencia no mayor a 3 días.

c) Clave Única de Registro de Población (CURP).

d) Comprobante de domicilio: con una antigüedad máxima de 6 meses o constancia domiciliaria de la autoridad local con vigencia no mayor a 3 días.

e) Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente completado.

Pensión Mujeres Bienestar

Ámbito de Aplicación: Este es un programa federal disponible para mujeres en cualquier estado de la República Mexicana.

Requisitos de Edad: Está destinado exclusivamente a mujeres de entre 60 y 64 años.

Beneficio Económico: Se proporciona un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales.

Requisitos Generales: Para registrarse en este programa, se deberán presentar los siguientes documentos:

- **Identificación Oficial Vigente:** Puede ser una credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAM o carta de identidad.

- Acta de Nacimiento: Debe ser legible.

- CURP: Impresión reciente.

- Comprobante de Domicilio: No debe tener más de 6 meses de antigüedad (puede ser un recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial).

- Teléfono de Contacto: Incluir tanto el número de celular como el de casa.

- Formato de Bienestar: Este debe ser completado en el módulo correspondiente.

La nueva pensión se abonará, al igual que otros programas de bienestar, a través del Banco del Bienestar, y las tarjetas correspondientes serán entregadas a partir de enero de 2025.

