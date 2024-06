¿Dominguero visitó a Fofo 'N' en el penal de Barrientos? Esto sabemos

Desde hace dos meses Fofo 'N' está en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla por golpear a una mujer luego de un problema de autos, desde entonces solo lo pueden visitar sus familiares y abogados.

Es por eso que Juan Carlos Domingo, mejor conocido como Dominguero, tuvo la idea de ir a hasta el penal para ver si le podía entregar una despensa.

Dominguero va a Barrientos

En un video que subió el youtuber, se puede apreciar como planea ir a Barrientos junto con otros amigos, pero muy a su estilo llega en una camioneta de lujo.

En forma de broma, Dominguero empieza a gritar desde la calle a Fofo, e incluso le pregunta a un guardia si lo ha visto. Pues de ante mano sabe que no podrá entrar a verlo, ya que el abogado del influencer le dijo que solo sus padres y su defensa legal lo pueden ver dentro de la cárcel.

Critican a Dominguero

Esta acción no fue muy bien vista por sus seguidores, quienes de inmediato lo empezaron a criticar por querer monetizar a costillas de Fofo, sabiendo que eso causaría morbo.

“A monetizar jajajajajajajaaj con el nombre de un amigo”, “Exprimiendo hasta el último momento a tu mascota”, “Haciendo leña del árbol caído” y “Me da risa jajaja porque él dijo ya no me hablen más de Fofo el ya no es más mi amigo y resulta que ahora lo va y lo busca solo por contenido”, fueron parte de los reclamos.

