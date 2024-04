Detienen al influencer Fofo Márquez por presuntamente golpear a una mujer

En redes sociales se han hecho viral unos videos en los que una mujer denuncia haber sido brutalmente golpeada por un hombre tras un accidente de tránsito en una plaza comercial de Naucalpan, Estado de México, siendo el presunto agresor el influencer Fofo Márquez, que ya fue detenido.

De acuerdo a los primeros reportes, fue la tarde de este 04 de abril en el estacionamiento del centro comercial Brisa, en San Mateo, Naucalpan, que una mujer golpeó con su auto un espejo retrovisor del vehículo en donde iba supuestamente el influencer, hecho que desató la furia del hombre, al grado de que la tiró al piso para patearla y dejarla bañada en sangre, según los testigos.

“Lo que pasa es que entro, estaba estacionado y al entrar, el espejo se volteó, no se cayó ni nada, sabía que no era tan grave. Me bajo, el chavo no se baja y le comento que quería hablarle al seguro. El chavo creyó que yo me iba a ir, me imagino”, comentó la mujer agredida en un video, mientra estaba siendo asistida por dos señoras que le limpiaban la sangre en el rostro que tenía por los golpes.

“¿Quieres que te llevemos al hospital?", "Yo vi cómo te tiró, no manches, te pateó en el piso, está loco, maldito", son algunas de las frases que se escuchan en el video de las mujeres que auxiliaban a la víctima.

En otro video que circula en redes sociales, se observa que el influencer Fofo Márquez intenta patear a unos hombres que al parecer querían detenerlo, pero ninguno de ellos se acercó para sujetarlo, permitiéndole escapar al supuesto agresor en un auto.

Por su parte el reportero de nota roja Carlos Jiménez, compartió en sus redes sociales una foto de Fofo Márquez detenido y abordo de una patrulla, luego de que, según informa, agentes de la Fiscalía del Estado de México siguieron la orden de aprehensión que giró un juez por el presunto delito de violencia de género.

¿Quién es Fofo Márquez?

Rodolfo ‘N’, mejor conocido en redes sociales como Fofo Márquez, es un influencer que genera contenido para redes como TikTok, YouTube e Instagram, en donde básicamente presume la vida que se da como millonario, rodeado de lujos, modelos, amigos, viajes, automóviles y artículos de alto valor económico.

**Denuncia contra "Fofo Márquez" por Agresión** Un individuo conocido como "Fofo Márquez" agredió brutalmente a una mujer en Ciudad de México. pic.twitter.com/BIq1xsQQt2 — (@ultimahoraenx) April 5, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELAN QUE LUPILLO RIVERA SE PELEÓ CON PRODUCTORES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS