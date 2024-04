Revelan que Lupillo Rivera se peleó con productores de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos 4 está nuevamente en la polémica, luego de que de acuerdo a revelaciones hechas dentro de la misma casa, el cantante Lupillo Rivera habría tenido una fuerte pelea con los productores del reality show, motivo por el cual lo están tratando de dejar mal frente a los demás habitantes.

Aunado a las acusaciones de exparticipantes como Thalí García, quien dijo que la producción del programa la drogó, o de Alfredo Adame, quien después de ser eliminado dejó entre ver que las votaciones del público están manipuladas, ahora se suma un disgusto del ‘Toro del Corrido’ con la producción, por la manera en que editan los videos para dejarlo mal parado.

Todo comenzó cuando, como parte de la dinámica ‘Noche de Cine’, los habitantes observaron fragmentos de lo que sucede 24/7 en la casa y en una escena aparece Lupillo Rivera diciendo: “Ya se cómo sacar a Maripily del cuarto”, quedando al descubierto su estrategia de juego y enfrentándolo de nuevo con la modelo puertorriqueña, lo que le valió críticas de otros compañeros.

Lupillo Rivera ha pensado abandonar La Casa de los Famosos 4

Después de esto, en una plática con Aleska, la participante Ariadna Gutiérrez mencionó la vez que Lupillo Rivera se peleó con tres productores de La Casa de los Famosos 4, al grado de que pensó abandonar la competencia.

“Lo están poniendo así. Acuérdate cuando vinieron los tres productores, cómo se puso él. También puede venir de allá porque él se le puso cara a cara a esa gente.

“Se quería ir dos veces. Un día me levantó en la madrugada, esto no lo sabe nadie en el cuarto. Las cámaras ven esto y me dijo ‘me voy’”, comentó Ari, para luego agregar que la familia del propio Lupillo Rivera ya le mandó una señal para decirle que la situación en la casa no se ven bien desde afuera.

“La familia le había mandado unas cosas en la maleta y esa era la señal de que algo malo estaba pasando”, agregó.

