Donald Trump describe el momento en que su esposa Melania Trump vió en vivo su intento de asesinato

Donald Trump describió cómo Melania Trump, su esposa, vio conmovedoramente el intento de asesinato en vivo por televisión en una nueva entrevista.

El expresidente, Donald Trump sobrevivió milagrosamente al intento de asesinato de Thomas Matthew Crooks, de 20 años, el 13 de julio en un mitin que realizó en Pennsylvania.

Laura Ingraham, en una entrevista con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Ingraham le preguntó cómo vivió su esposa Melania ese día traumático desde casa.

"Ella estaba mirando", dijo. "Estaba mirando en vivo. Estaba en todas partes. Estaba en la televisión".

| La esposa de Donald Trump, Melania Trump hace entrada a la Convención Nacional Republicana poco antes del discurso de Donald Trump. ¿Apoyas a esta bella y valiente mujer patriota? pic.twitter.com/WXYYqQ632W — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 19, 2024

Trump agregó que su esposa ni siquiera puede hablar con él sobre ese horrible día, aunque puede verlo como una señal de que ella realmente se preocupa por él.

"Ella ni siquiera puede hablar de ello. No pasa nada, eso significa que le gusto, que me quiere. Podría hablar de ello libremente, no estoy muy segura de qué es mejor. O le gusto o me quiere, eso está bien".

Melania creyó que "había sucedido lo peor" cuando presenció el tiroteo en vivo por la forma en que el Servicio Secreto lo había abatido.

Agregó que tiene previsto hablar con el FBI para proporcionar una "declaración de víctima" el jueves.

