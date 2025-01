Donald Trump pide que se disculpe la obispa que defendió a migrantes

El presidente Donald Trump, acompañado por su esposa Melania, asistió a una misa en la Catedral Nacional de Washington el 21 de enero de 2025, donde la obispa Mariann Edgar Budde dirigió un sermón. Durante su discurso, Budde criticó los decretos firmados por Trump contra las personas LGBTIQ y los migrantes tras asumir su segundo mandato, pidiéndole que tuviera piedad y mencionando el "miedo" que se percibe en el país.

"Señor presidente: millones han puesto su confianza en usted. Y como usted dijo ayer, ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En el nombre de Dios, le pido que tenga misericordia para gente en nuestro país que tiene miedo ahora", dijo Budde.

"Hay niños gays, lesbianas y transexuales, y familias demócratas y republicanas e independientes, algunas de las cuales temen por sus vidas".

Trump, al principio serio, comenzó a mover la cabeza, mientras que el vicepresidente J.D. Vance mostró más emoción al mirar a su esposa. La obispa defendió a los migrantes, resaltando su contribución en diversas labores como la recolección de cosechas, limpieza de oficinas, trabajo en granjas, empacadoras de carne, restaurantes y hospitales durante turnos nocturnos.

"Podrán no ser ciudadanos, o tener la documentación apropiada. Pero la vasta mayoría de los migrantes no son criminales. Ellos pagan impuestos, son nuestros vecinos, son fieles miembros de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas y templos".

Budde pronunció un discurso durante el servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington con motivo de la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, evento al que asistieron el presidente, el vicepresidente, sus familias y diversos invitados.

Después del servicio, el presidente Trump regresó a la Casa Blanca y expresó su opinión sobre el sermón y el servicio religioso.

"No fue muy emocionante. No me pareció un buen servicio… Pudieron haberlo hecho mucho mejor", añadió el mandatario al entrar a la residencia.

Trump calificó a Budde de "radical de izquierda que odia a Trump" en su plataforma Truth Social. y agregó que fue en "tono desagradable". El mandatario señaló que "ella y su iglesia le deben una disculpa al público".

Bishop Mariann Edgar Budde: "The vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors...may I ask you to have mercy Mr. President on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away." pic.twitter.com/iXaHJrPsof

— CSPAN (@cspan) January 21, 2025