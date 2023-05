Dragon Ball Goku Day: ¿Por qué el 9 de mayo se celebra el Día de Gokú?

Este 9 de mayo se celebra el Goku Day, un evento internacional en honor al legendario personaje de Dragon Ball Z, Son Goku. Esta celebración, certificada y registrada como el Goku Day desde 2015 por la Asociación de Aniversario de Japón, tiene su origen en la peculiaridad de los juegos de palabras y la sonoridad en la cultura japonesa.

A diferencia de otras celebraciones que conmemoran eventos o hitos en una obra o en la sociedad, el Goku Day se basa en la asociación natural que los japoneses hacen entre el 9 de mayo y Goku. En Japón, el calendario se lee al revés de cómo se hace en Norteamérica, por lo que el 9 de mayo se pronuncia "May the 9th". Sin embargo, en lugar de referirse a mayo, los japoneses se refieren al quinto mes del año. Aquí es donde entra en juego la pronunciación de los números en japonés: el número "5" se lee como "Go" y el número "9" se lee como "Ku". Al combinar ambos números, se obtiene el kanji japonés de Goku. Así, el 9 de mayo se convierte en una fecha especial para los seguidores de Dragon Ball.

Sin embargo, hay una curiosidad adicional relacionada con Piccolo, otro icónico personaje de Dragon Ball. En el manga y el anime, Piccolo reclamó el 9 de mayo como su día para conmemorar su ocupación del Trono del Rey. Esta celebración única y canónica dentro de la obra estableció el 9 de mayo como el Día de Piccolo. Como parte de esta conmemoración, se realizaba un sorteo en el que se seleccionaba un número del 1 al 43, correspondiente a las 43 zonas en las que se divide la Tierra de Dragon Ball, y Piccolo arrasaba con el área seleccionada para disfrutar del sufrimiento de los humanos.

Afortunadamente, en ese mismo día, un joven prodigio de las artes marciales con una cola de mono, Goku, se enfrentó a Piccolo y salvó al mundo entero. Esta coincidencia en la historia de Dragon Ball ha llevado a que el 9 de mayo sea reconocido como el día de Goku.

La celebración del Goku Day se ha convertido en una tradición para los fanáticos de Dragon Ball en todo el mundo. Cada año, se realizan encuestas temáticas y se presentan diversos productos conmemorativos, como figuras, ropa y accesorios. Además, se aprovecha esta fecha para revelar nuevo contenido, avances de videojuegos, películas, series y el manga de Dragon Ball Super.

El Goku Day y el Día de Conmemoración del Rey Piccolo, ambos celebrados el 9 de mayo, son ocasiones especiales para que los seguidores de Dragon Ball compartan su pasión y el legado de esta aclamada obra de Akira Toriyama.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YERI MUA Y KUNNO ANUNCIAN SU NUEVA GIRA 'MEET & GREET TOUR'