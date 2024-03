Drake Bell confiesa que le "encantaría" vivir en México

Drake Bell se ha ganado el cariño de muchos en México gracias a su amor por el país, que ha demostrado en varias ocasiones y en sus constantes visitas. Durante una entrevista con Yordi Rosado, Bell expresó su anhelo de establecerse en México y su pesar al tener que regresar a Los Ángeles y no poder pasar más tiempo en tierras mexicanas.

“Me encantaría vivir en México. Estados Unidos, específicamente Los Ángeles, es un lugar difícil, ya no es como era antes, cuando estoy aquí y tengo que volver para allá, me siento triste y deprimido, esperando la siguiente oportunidad para volver y que pueda quedarme más tiempo porque amo estar aquí, me siento más en casa cuando estoy aquí, ya tengo más amigos aquí. A veces estoy en casa, sentado en mi sillón pensando solamente en cuando voy a regresar a México”.

Cuando le preguntaron cuál era su comida mexicana favorita, el actor no titubeó y mencionó sus platillos preferidos

“Tacos al pastor, podría comer eso todos los días, enchiladas. Es que la comida aquí es increíble”. Señaló.

Drake Bell hizo una broma sobre ser Drake Campana

Hace tiempo, Drake Bell decidió cambiar su apellido en las redes sociales por "campana", que es la traducción al español de Drake. Esto generó mucha controversia, ya que muchos pensaron que el famoso también había modificado legalmente su nombre.

“Todos decían: ‘Drake se cambió el nombre, se mudó a México’ y todo eso. Yo estaba en un avión y quería hacerme el chistoso, entonces puse: ¿cómo se dice Bell en español? Y me respondieron campana, ok, soy Drake Campana”.

Drake Bell explicó que sus acciones fueron una broma y advirtió sobre la importancia de tener cuidado con lo que se comparte en redes sociales, ya que puede ser malinterpretado.

“Solo era una broma y todo mundo lo tomó como que había cambiado mi nombre legalmente, fue increíble. Es interesante porque cuando estaba trabajando en Hollywood hubo un periodo de tiempo donde no había redes sociales, no había YouTube, Twitter, Instagram, así que es interesante haber estado en ambos momentos donde haces una broma y de repente el rumor se comparte y empieza a circular a tu alrededor, entonces es cuando debes de tener cuidado”.

