EE.UU. confirma y revela detalles sobre la cancelación de visas a Los Alegres del Barranco

Tras la controversia por el homenaje de "Los Alegres del Barranco" a Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del CJNG, durante su actuación en Guadalajara el 29 de marzo, el gobierno de Estados Unidos ha confirmado la cancelación de las visas de los miembros de la banda.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., afirmó en "X" que apoya la libertad de expresión, pero condena la glorificación de líderes criminales, mencionando el video de un concierto de "Los Alegres del Barranco" que proyectó imágenes de "El Mencho".+

Se afirmó que, durante la administración de Trump, no se tolerará la presencia de individuos que exalten a criminales y terroristas como "El Mencho". / RS |

"Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que deba estar exenta de consecuencias. La banda mexicana 'Los Alegres del Barranco' difundió imágenes que glorificaban al capo de la droga "El Mencho" —líder del violento cártel CJNG— en un concierto reciente en México."

