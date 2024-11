El cineasta Hari Sama: Salta de la pantalla grande para adentrarse a la música dark-wave

El director de cine, Hari Sama, tiene mucho que agradecerle a su película ‘Esto No Es Berlín’, pues gracias a ella ha estado viajando por el mundo donde está descubriendo que puede llegar a un público más joven y alternativo.

Eso lo motiva para seguir empujando a su banda Noble Savage, que se mueve dentro del underground con un sonido dentro del dark-wave y postpunk. En exclusiva para Contra, el también músico nos contó sobre su disco ‘Black Noise / White Shadow’, el cual contiene 10 temas.

“Noble Savage nació en la pandemia, sinceramente a consecuencia de que yo con mi última película ‘Esto No Es Berlín’, tuve un momento en el que descubrí que la música que me gustaba me había hablado”, detalló.

Noble Savage explora los sonidos oscuros

El productor detalló que su banda explora sonidos más oscuros como tipo Joy Division o Bauhaus, con los cuales creció en la década de los 80 y que ahora los revive en pleno 2024.

“El disco se llama ‘Black Noise / White Shadow’ y de alguna forma sentimos que ahí encontramos el sonido de este proyecto, y la verdad que nos sentimos muy entusiasmados y el público está reaccionando muy chido”, dijo.

Su lado oscuro o ‘darketo’ lo descubrió gracias a la influencia de un familiar donde también conoció la música de David Bowie, donde supo que el artista se puede transformar.

“Desde entonces esta estética es lo que a mí me da sentido y la verdad me divierte mucho, ahora hay más bandas que en esa época, o sea, la verdad el dark-wave ahorita está de moda de una forma que hay muchísima gente muy joven y de todas las generaciones haciendo esta música”, relató.

Noble Savage busca espacios para tocar

El directo de cine, Hari Sama, busca tocar más en México en espacios donde la contracultura esté presente porque ahí es donde siente más el respaldo del público.

“Encontrar ese tipo de espacios donde realmente uno sí encuentra gente que apoya otro tipo de manifestaciones artísticas, yo creo que eso es lo que hay que hacer, es ir dando con esos espacios en México y en donde sea que están dispuestos a colaborar con gente que apuestan por estéticas que no tienen que ver con el mainstream de lo que la gente está oyendo más en este momento”, reveló.

Sobre que sería más fácil de realizar si una película o una canción, el músico explicó que ambas pues no se ve haciendo una sin la otra.

“Yo ya no puedo pensar en mi vida sin las dos. Y sí siento que hay como una conversación permanente, hasta incluso temática”, expuso. Y la música no puede faltar dentro de sus películas, donde para él el soundtrack es fundamenta y mejor si son canciones inéditas basadas en sus historias e imágenes.

Por último, el productor aceptó que no busca la fama con la música sino esa conección que también ha logrado con sus largometrajes que tantos premios le han dado.

“Lo que busco es la conexión, conectar con el público, conectar conmigo mismo, conectar con lo divino. Y cuando eso pasa, pues claro que la música de uno llega a más lugares, es importante para que el proyecto pueda sobrevivir y pueda seguir haciendo discos. Yo hago arte, no para. mí, yo hago películas para comunicarme con el otro. Y hago música para comunicarme con el otro, con la otra, con lo que está afuera, esa es mi forma de ser”, finalizó.

