Familia de Liam Payne planea demandar a los implicados en su muerte

La muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha conmocionado a sus seguidores y seres queridos tras un incidente en Palermo, Argentina. Su fallecimiento ha provocado reacciones y homenajes a nivel mundial, mientras su familia ha iniciado acciones legales para esclarecer las circunstancias de su muerte, presentando una demanda en un tribunal de Buenos Aires contra los presuntos responsables.

Familia de Liam Payne planea demanda a implicados en la muerte del cantante

La familia de Liam Payne, exintegrante de One Direction, busca justicia tras su muerte. Se han presentado cargos contra dos empleados del hotel por supuestamente proporcionarle drogas y contra un amigo por no ayudarlo. Nuevos detalles han surgido, incluyendo imágenes que muestran a un miembro del hotel maltratando a Liam y encerrándolo en su habitación. La familia ha demandado en Argentina para investigar el incidente del 16 de octubre, alegando que el personal del hotel no actuó adecuadamente durante la crisis.

Tres individuos, dos empleados del hotel y un amigo de Liam Payne, han sido identificados como posibles responsables en un incidente relacionado con el cantante. Aunque fueron detenidos, posteriormente fueron liberados por falta de pruebas, lo que ha generado descontento entre sus allegados. Se ha informado que el personal del hotel estaba al tanto de que Liam amenazaba con utilizar el balcón para escapar, pero decidieron dejarlo solo. Además, se han filtrado imágenes del cantante bajo la influencia de sustancias en el vestíbulo del hotel, lo que ha provocado una indignación mundial debido a la aparente falta de asistencia médica por parte del establecimiento.

¿Quién era Liam Payne?

Liam Payne, nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, fue un destacado cantante y compositor británico, reconocido por su participación en la exitosa boy band One Direction, la cual se formó en 2010 durante el programa "The X Factor". Tras la pausa de la banda en 2016, Liam emprendió una carrera en solitario, lanzando sencillos y colaborando con diversos artistas.

El 16 de octubre, se informó que el cantante Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel en el que se encontraba hospedado. Según los reportes, Payne se encontraba en el Hotel CasaSur, donde se alojaba para descansar durante unos días, cuando ocurrió el trágico incidente, que tuvo lugar en el patio interno del establecimiento. Tenía 31 años en el momento de su fallecimiento.

