El gobierno elimina el estímulo fiscal que otorga a la gasolina Magna, ¿Esto qué significa?

El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha eliminado para esta semana el estímulo fiscal que otorga a la gasolina Magna.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia anunció las modificaciones pertinentes a gasolinas que serán aplicadas en el periodo del 7 al 13 de septiembre, donde se ha declarado lo siguiente.

A partir de este sábado 7 de septiembre, la gasolina Magna no recibirá un estímulo fiscal.

El Diésel no tiene un estímulo desde hace siete semanas.

En lo referente a la gasolina Premium, no cuenta con este apoyo del Gobierno federal desde la segunda semana de octubre de 2023.

¿Esto qué significa? Los automovilistas y transportistas tendrán que pagar más por cada litro de gasolina y diésel que compren en las estaciones de servicio del país.

De esta manera, automovilistas y motociclistas deberán pagar la cuota íntegra del impuesto especial, equivalente a 6.17 pesos por cada litro en las estaciones de servicio.

En lo que va del 2024, la gasolina Magna ha tenido pequeños subsidios a su cuota IEPS, mientras que el Diésel y la Premium no han contado con estímulos, es decir, que Hacienda ha cobrado en su totalidad sus cuotas, lo que representa una afectación a los consumidores.

Esta medida se da luego de una semana de las manifestaciones por la reforma judicial que se discute en el Congreso de la Unión, problema que ha sacudido a la economía mexicana.

¿Cuál es el precio promedio de las gasolinas?

Según la Comisión Reguladora de Energía el precio promedio de la gasolina Magna a nivel nacional es de 24.11 pesos el litro, el costo de la Premium de 25.59 pesos, mientras que por cada litro de Diésel se deberá pagar en las estaciones de servicio un total de 25.64 pesos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Prófugos del Anexo en CDMX: Así puedes pedir el reembolso de tus boletos tras concierto cancelado