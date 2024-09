¿Luis Miguel ya se casó con Paloma Cuevas? Un amigo del cantante lo confirma

Todo parece indicar que Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se convirtieron en marido y mujer, pero no es de extrañarse ya que desde hace mucho tiempo confirmaron su relación y lo presumían a los cuatro vientos.

La fecha exacta del enlace matrimonial se desconoce, pero un amigo cercano a la pareja confirmó a los medios de comunicación que no pudo ir por una emergencia pero que les habló para felicitarlos.

Confirman boda de Luis Miguel

Durante el evento de Los 300 Líderes Mexico, el empresario Rafael Herrerías afirmó que desde hace tiempo recibió la invitación de la boda en Europa.

“Sí, claro (me invitaron a la boda)… Sí (recibí la invitación), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá de... no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa”, detalló.

Luismi y Paloma no tendrán hijos

El ex administrador de la Plaza de Toros México aseguró que a la mera hora no pudo ir porque su esposa estaba enferma, pero se enteró que la feliz pareja no buscará tener más hijos.

“No creo que (tengan hijos). Él ya tiene tres; así que ya no. Y ella tiene dos. Están muy contentos todos; no creo que sea necesario a estas edades”, finalizó.

