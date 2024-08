¿El Temach golpea en la cara al influencer Lonrot?: “Me torció la mandíbula, me fracturó”

Nuevamente El Temach está en boca de todos, pero esta vez no por sus polémicos comentarios de cómo se deben de defender los hombres de las mujeres, sino por ejercer presunta violencia contra otro influencer.

El creador de contenido llamado Lonrot mostró públicamente que traía la mandíbula fracturada luego de que su compañero le volteó un golpe en la cara.

“Sí, me partió la madre El Temach, en una convención lo critiqué, le dije que cuál es la necesidad de cobrar 500 pesos para que estés haciendo la ‘primera comunión’ con estos morritos de que si renuncias al simpeo les ponen el collarcito”, detalló en un video donde traía un aparato en la barbilla.

Denunciarán a El Temach

Lonrot explicó que eso no le gustó al influencer que se metiera con lo que hacía y de inmediato dejó caer el puño en su quijada, por lo que lo dejó ‘viendo estrellitas’ y hora busca ponerle una denuncia para que pague lo que ha gastado en recuperarse.

“Yo le dije ‘¿para qué? y en eso fua, conectado justo aquí (en la quijada) me torció la mandíbula, me fracturó… Justamente hoy ya pude costarme que me hicieran esta intervención para que quedara bien la mandíbula, y va denuncia, este payaso de mucho cuidado tiene que pagarme esto”, finalizó.

