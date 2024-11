‘El Temach’ no le habla a su hermana y culpa al feminismo

El Temach, un youtuber e influencer, ha causado controversia al comentar sobre su relación con su hermana y al expresar su opinión sobre las dinámicas entre hombres y mujeres. Luis Castilleja ha generado un debate en redes sociales al instar a los hombres a no aceptar malos tratos por parte de las mujeres.

"El Temach" revela que no le habla a su hermana y culpa al feminismo

En una entrevista con Franco Escamilla, Castilleja, mejor conocido como "El Temach", habló sobre su vida personal, revelando su distanciamiento de su hermana menor y su hermano mayor, debido a conflictos familiares y una complicada separación marital. Aunque mencionó las diferencias con su hermana, también insinuó que el movimiento feminista podría ser responsable de su situación.

"Tengo una hermana más chica, no me habla, tengo un hermano más grande no lo he visto en 10 años".comentó el creador de contenido.

El influencer mencionó que su distanciamiento con su hermana fue gradual, ya que ella apoya ideologías muy diferentes a las suyas, lo que al final resultó ser más importante para ella.

"Se fueron dando los procesos y se empezó a generar la tensión, la tensión… está cabr*n porque puede más la ideología que lo que viviste cuando creciste con alguien".

El youtuber defendió el cariño y los cuidados que brindó a su hermana, pero con el tiempo, esto se volvió en su contra, ya que ahora ella lo acusa de ser opresor por esas atenciones.

"Esta reinterpretación que tiene de repente el movimiento feminista en donde la protección es opresión, yo siempre fui muy protector con mi hermana y ahora me lo recriminaba como mucho desde un lugar como de ‘por ser protector me oprimías’ y es duro... ".

El influencer se ha distanciado de su hermana tras su separación y ha enfrentado críticas por su postura sobre el feminismo, siendo acusado de machismo y misoginia. A pesar de las controversias y las críticas en redes sociales, sigue teniendo un considerable número de seguidores.

